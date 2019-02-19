Путин похвалился российским вооружением: «Не имеет аналогов в мире»

У российского вооружения нет аналогов в мире, сказал президент РФ Владимир Путин, выступая в Большом Кремлевском дворце перед концертом в честь Дня защитника Отечества, пишет РБК со ссылкой на сообщение Кремля.

«Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют, и, я думаю, что еще долго не будут иметь», — сказал российский лидер.

По его словам, в основе этого успеха — «напряженная работа ученых, конструкторов, оборонной промышленности», которая закладывает основу для развития армии и флота «на десятилетия вперед».

Ранее разрабатываемые Россией вооружения «недосягаемо эффективными» назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы».