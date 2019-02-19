Лукашенко: «Не отдам Беларусь ни Польше, ни России»

Создание независимого государства стало главным достижением белорусов, сказал во время посещения военной академии президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «БелТА».

«Суверенитет и независимость — самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе, — это самое большое достижение», — сказал глава белорусского государства.

Комментируя слухи по поводу угроз суверенитету Беларуси, Лукашенко сказал, что не может «похоронить» независимое государство, к становлению которого он сам приложил столько усилий:  «Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России?»

По словам белорусского лидера, «у меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить».

Отметим, что накануне экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Беларусь ожидает война, так как Россия «хочет присоединить» эту страну. Чтобы избежать подобного сценария, Минску, по его мнению, нужно начать проводить реформы.

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