Перегруженный деньгами самолет не смог взлететь Видео

Необычный багаж стал причиной поломки самолета в аэропорту Нигерии, пишет телеканал 360tv.

Из-за большого количества мешков с деньгами у лайнера подломилось заднее шасси, и он сел на хвост.

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This must be a Nollywood movie, an aircraft collapsing backwards after being overloaded with too much cash in sacks... I disbelieve...

Публикация от CHIEF DR DELE MOMODU (@delemomoduovation) 19 Фев 2019 в 10:51 PST

Видео с места событий опубликовал на своей странице в Instagram журналист Дел Момомду.

В подписи к видео он написал, что это могло бы быть сюжетом голливудского фильма: самолет, который сломался от большого количества загруженных на борт наличных.

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Amazing grace...

Публикация от CHIEF DR DELE MOMODU (@delemomoduovation) 19 Фев 2019 в 10:58 PST

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