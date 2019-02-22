Перегруженный деньгами самолет не смог взлететь Видео
Необычный багаж стал причиной поломки самолета в аэропорту Нигерии, пишет телеканал 360tv.
Из-за большого количества мешков с деньгами у лайнера подломилось заднее шасси, и он сел на хвост.
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This must be a Nollywood movie, an aircraft collapsing backwards after being overloaded with too much cash in sacks... I disbelieve...
Видео с места событий опубликовал на своей странице в Instagram журналист Дел Момомду.
В подписи к видео он написал, что это могло бы быть сюжетом голливудского фильма: самолет, который сломался от большого количества загруженных на борт наличных.
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