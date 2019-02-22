Американский миллиардер взял ипотеку на 61 млн долларов
Американский миллиардер, бизнесмен и изобретатель Илон Маск обратился в банк Morgan Stanley за ипотекой на 30-летний срок, сообщает агентство Bloomberg.
Основатель SpaceX и глава Tesla взял $61 млн на покупку четырех объектов недвижимости и рефинансирование уже существующего кредита.
Отмечается, что с 2012 года Маск владеет особняком в пригороде Лос-Анджелеса, за который до сих пор выплачивает $17 млн. В 2018 году миллиардер решил купить еще четыре дома в Калифорнии на общую сумму около $50 млн с процентной ставкой 3,5% годовых. Ежемесячно Маск должен будет отдавать банку примерно по $180 тыс.