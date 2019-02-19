Российского наблюдателя отстранили от выборов в Молдове

Российский наблюдатель за парламентскими выборами в Молдове Александр Кобринский отстранен от работы в составе миссии ОБСЕ, сказал пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер, сообщает РИА Новости.

По словам Раймера, Кобринский был отозван из-за «явного нарушения кодекса поведения наблюдателей» ОБСЕ. Дополнительной информации об этом решении он не привел.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что, по мнению самого Кобринского, его отзыв связан с постами в фейсбуке, где он пишет об отношении правительств стран постсоветского пространства к Западу. Источник подчеркнул, что Кобринский потребовал «официальную бумагу» от ОБСЕ, где будут объяснены причины его отстранения.