Захарова перебила азербайджанского журналиста: «Какое отношение к этому имеет Россия?»

Как сообщает haqqin.az со ссылкой сайт российского внешнеполитического ведомства, журналист, обращаясь в связи с этим с вопросом к Марии Захаровой, отметил, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта и что участие карабах ских сепаратистов в данном форуме недопустимо.

В Москве 5-6 марта ожидается проведение второго заседания российско-армянского «Лазаревского клуба», инициатором которого выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В этом мероприятии также примут участие представители сепаратистского режима в Нагорном Карабах е. Об этом во время сегодняшнего брифинга официального представителя российского МИД Марии Захаровой сказал азербайджанский журналист.

Однако, не дослушав журналиста до конца, Мария Захарова заявила: «Подождите. Какая связь между сопредседательством России в Минской группе ОБСЕ и данным форумом? Вы сами в своем вопросе соединяете вещи, которые не надо соединять.

Безусловно, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и на официальном уровне выполняет все взятые на себя обязательства. При этом в Москве, как вы правильно отметили, ежедневно проходят сотни форумов на различные темы, которые проводят гражданское общество и неправительственные организации. Думаю, речь идет об одном из них.

Еслли у вас есть информация о том, что в этом форуме каким-то образом участвуют официальные лица, передайте её нам. У меня такой информации нет».

Официальный представитель российского МИД добавила, что проведение неправительственными организациями и гражданским обществом мероприятий – право, которое закреплено в законодательстве России: «Если речь идет о том, что в мероприятии участвуют представители государственных органов в официальном качестве – я готова буду прокомментировать, но только конкретные данные».