Исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац отказался извиняться за свои высказывания о причастности поляков к Холокосту, на чем настаивает руководство Польши, заявив, что не сожалеет о своих словах.

Отметим, что на днях Кац, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами, заявил, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Симон Синковский в пятницу прокомментировал слова и поведение Исраэля Каца: «Политик, который не имеет никакого авторитета, пытается нас спровоцировать», пишет новостной портал israelinfo.co.il.

По его словам, хотя Кац не извиняется, правительство Израиля должно сделать это за него. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху пока воздерживается от комментариев в связи с продолжающимся дипломатическим скандалом ввиду занятости предвыборными делами.

Польские евреи, однако, не поддержали Каца, выступив против его слов, которые нарушают мирные отношения. Официальная позиция США аналогична — дипломатический скандал должен закончиться извинениями израильских официальных лиц, пишут израильские СМИ.