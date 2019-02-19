Индейцы взяли в плен генерала нацгвардии Венесуэлы

В венесуэльском штате Боливар продолжаются столкновения армии и индейцев народности пемон, в результате которых ранее погибли два человека.

Отмечается, что погибшими являются индейцы, еще 22 человека получили ранения.

Сами пемоны не остались в долгу: захватили в плен троих солдат национальной гвардии и генерала Хосе Мигеля Монтойю. Они требует прибытия на место происшествия министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

По данным портала Nacional, военные прибыли в поселок и открыли огонь по собравшимся на улице коренным жителям.