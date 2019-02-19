Лукашенко: Никому не пожелал бы президентскую жизнь
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии заявил, что никому не пожелает жизни главы государства, а его сыновья не хотят занимать этот пост, пишет «Комсомольская правда».
«Все мои сыновья президентами быть не хотят», — сказал белорусский лидер.
По словам главы Лукашенко, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелает. Хотя он не назвал свой график сильно напряженным, но отметил, что забот хватает: «Глава администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять».
«Президент должен быть опытным, он должен быть образован и, самое главное, он должен думать» - подчеркнул Лукашенко главные качества лидера государства.
У Александра Лукашенко трое сыновей - Виктор (1975 г.р.), Дмитрий (1980) и Николай (2004).