Лукашенко: Никому не пожелал бы президентскую жизнь

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии заявил, что никому не пожелает жизни главы государства, а его сыновья не хотят занимать этот пост, пишет «Комсомольская правда».



«Все мои сыновья президентами быть не хотят», — сказал белорусский лидер.