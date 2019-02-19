США решили оставить военный контингент в Сирии

Вашингтон пересмотрел планы вывода войск из Сирии, чтобы привлечь туда до тысячи европейских военных, сказал в интервью Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет Коммерсант.

По его словам, Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в зоне безопасности «Ат-Танф» близ иорданской границы, а также миротворческий контингент численностью 200 человек на северо-востоке страны.