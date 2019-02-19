США решили оставить военный контингент в Сирии
Вашингтон пересмотрел планы вывода войск из Сирии, чтобы привлечь туда до тысячи европейских военных, сказал в интервью Fox News сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет Коммерсант.
По его словам, Соединенные Штаты намерены оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в зоне безопасности «Ат-Танф» близ иорданской границы, а также миротворческий контингент численностью 200 человек на северо-востоке страны.
«Эти 200, возможно, привлекут тысячу европейцев. Отныне бремя ложится на Европу. 80% операций должны проводить европейцы, и 20%, возможно, мы», — сказал американский сенатор.
Общая численность европейских и американских военных должна будет составить от 800 до 1,5 тыс. человек, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США после вывода своих военных из Сирии намерены оставить там небольшой миротворческий контингент из 200 человек.