Дешевый иранский цемент оставил армянских рабочих без зарплаты

Согласно информации, за последний год экспорт цемента из Ирана в Армению вырос более чем в три с половиной раза – примерно с 46 до 170 тысяч тонн. В то же время для местного производства пока хватает рынка. По данным официальной статистики, за местным производством остается три четверти рынка.

Однако на одном из двух цементных заводов Армении - "Раздан цемент" изданию заявили, что "все наоборот. Три четверти привозного на рынке. А если нет, то почему мы тогда рабочим зарплату задержали? Потому что наш товар залеживается, почему еще?"

Заместитель директора завода Сурен Микаелян заявил Sputnik Армения, что если товар будет залеживаться на складе, то непонятно, как платить зарплату.

"А как конкурировать? В Иране газ очень дешевый, и правительство субсидирует местные заводы. Конечно, у них дешевле... А у нас цемент не продается, людям на полмесяца зарплату задерживаем. А на это что скажете?" — сказали на заводе.

Иран входит в десятку крупнейших производителей цемента в мире: здесь действует около 70 заводов. После исламской революции производство не сократилось, а наоборот, за 40 лет оно выросло примерно в пять раз, отмечает журнал Global Cement.