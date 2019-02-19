Путин отказался говорить по телефону с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что его российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Порошенко, он звонил Путину сразу после происшествия в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

«Последняя попытка до него дозвониться была в день агрессии против моих судов. Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил. Потому что ему нечего сказать», - пояснил украинский лидер.

В начале декабря Путин заявил, что игнорирует телефонные звонки Порошенко, поскольку не желает участвовать в его избирательной кампании.

«Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», - подчеркнул глава России.