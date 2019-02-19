США готовятся сменить правительства еще двух стран

10:03

Госсекретарь США Майк Помпео в своем интервью изданию Telemundo выразил надежду на то, что жители не только Венесуэлы, но Никарагуа и Кубы осознают необходимость политических изменений в своих странах, - передает РИА Новости.

Он отметил, что США, в свою очередь, готовы поддержать эти изменения в случае, если народы этих стран этого захотят. "Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что навязываемое им иго авторитаризма не является непреодолимым, что коррупция этих режимов не является непреодолимой, что плохое отношение и трудные условия жизни, в которых эти люди оказываются сегодня, не являются непреодолимыми (есть надежда на то), чтобы у них была другая жизнь и чтобы они вкладывали свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации как в Венесуэле, так и в Никарагуа, и на Кубе", - сказал Помпео.