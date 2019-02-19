США готовятся сменить правительства еще двух стран
Госсекретарь США Майк Помпео в своем интервью изданию Telemundo выразил надежду на то, что жители не только Венесуэлы, но Никарагуа и Кубы осознают необходимость политических изменений в своих странах, - передает РИА Новости.
Он отметил, что США, в свою очередь, готовы поддержать эти изменения в случае, если народы этих стран этого захотят.
"Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что навязываемое им иго авторитаризма не является непреодолимым, что коррупция этих режимов не является непреодолимой, что плохое отношение и трудные условия жизни, в которых эти люди оказываются сегодня, не являются непреодолимыми (есть надежда на то), чтобы у них была другая жизнь и чтобы они вкладывали свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации как в Венесуэле, так и в Никарагуа, и на Кубе", - сказал Помпео.
На уточняющий вопрос журналиста, будет ли администрация Трампа помогать этим людям в "движении к демократии", Помпео ответил: "Да, администрация президента Трампа делала это и будет продолжать это делать не только в Венесуэле, но, конечно же, в Никарагуа и на Кубе".
Ранее США направили в Колумбию ряд военных самолетов, которые, по заявлению госдепартамента, содержат гуманитарную помощь. Власти Венесуэлы заявляют, что под видом гуманитарной помощи готовится провокация.
Представитель оппозиции Венесуэлы в Вашингтоне в свою очередь опроверг РИА Новости наличие планов по передаче оппозиции какого-либо оружия.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".