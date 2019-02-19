Россия перестроит «Калибры» в ответ на действия США

Наземный ракетный комплекс «Калибр» намерены разработать в варианте не только корабельного, но и сухопутного базирования. Такое решение принято из-за возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил ТАСС источник в отрасли.

Максимальная дальность ракет сухопутного комплекса, как и корабельного, составит более 4,5 тысячи километров.