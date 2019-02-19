Россия перестроит «Калибры» в ответ на действия США
Наземный ракетный комплекс «Калибр» намерены разработать в варианте не только корабельного, но и сухопутного базирования. Такое решение принято из-за возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил ТАСС источник в отрасли.
Максимальная дальность ракет сухопутного комплекса, как и корабельного, составит более 4,5 тысячи километров.
Минобороны пока не подтвердило эту информацию.
Ранее сообщалось только о корабельном варианте комплекса. Источник агентства рассказал, что сейчас ведутся научно-исследовательские работы. Создание новых ракет включено в госпрограмму вооружения до 2027 года. От уже стоящих на вооружении «Калибров» они будут отличаться дальностью стрельбы, мощностью и большими габаритами.
О разработке наземных «Калибров» заявил 5 февраля министр обороны Сергей Шойгу. Позже специалисты отметили, что для этого необходимо только внести изменения в ее систему управления и заменить программное обеспечение.