Ну зачем Курилы Москве? наш комментарий
В самом деле, стоит ли стране - самой крупной на Земле - 17 100 000 км² по площади ссориться с богатым и влиятельным в мире соседом из-за каких-то 15,6 тысяч квадратных километров? Такова, увы, общая площадь 29 островов, из-за которых разгорелся очередной сыр-бор между Россией и Японией. И таково, увы, распространенное мнение относительно давнишнего спора между двумя государствами.
Отныне этот вопрос потерял свою актуальность. Пока политики препирались, жители спорных территорий сами решили высказаться по вопросу, из-за которого они лишились покоя. Придя к урнам, они почти единодушно ((98,2%) проголосовали против какой бы то ни было передачи родных островов кому бы то ни было. Вопрос закрыт? Разумеется, до того момента, когда Япония двинется в очередную атаку за Курилы.
Ох, трудно спорить со Сталиным
А началось все с того, что в феврале 1945 года Сталин пообещал союзникам – США и Великобритании вступить в войну с Японией в обмен на возвращение Советскому Союзу Сахалина и Курильских островов. Сталин, как известно, слово свое сдержал и 2 февраля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Южный Сахалин и Курильские острова стали советскими. Сейчас, по прошествии почти 75 лет, действия советского Генералиссимуса можно трактовать как агрессивные. Однако чисто исторически советский руководитель сказал японцам то, что в 1905 году пришлось выслушать от них же русским. Случилось это так. В 1904 году Япония напала на Россию, кончилась эта война куда как плохо для царя: при заключении мирного договора в Портсмуте (1905 г.) японская сторона потребовала от России в порядке контрибуции остров Сахалин. В Петербурге, как водится, повозмущались вероломством японцев, напомнили даже о том, что их требование противоречит договору 1875 года. На это японцы ответили: «Война перечеркивает все договоры, вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки».
Однако историческая справка напоминает кое о чем, что ныне остается за кадром. А именно: Сталин требовал возвращения прежде российских территорий в состав СССР, Лавров же распоряжается островами как собственностью нынешней России. В Токио же так не считают и не перестают напоминать об исторической принадлежности Курил Японии. И новый 2019 год начался с сенсационного заявления японского премьера Синдзо Абэ, который комментировал результаты российско-японских переговоров относительно передачи островов, как о решенном вопросе. Вот это место из упомянутого заявления: «Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии».
Из Москвы последовали, как водится, недоуменные и даже возмущенные заявления. Однако японские комментаторы напомнили о целом ряде высказываний высокопоставленных российских дипломатов, свидетельствовавших об определенном согласии относительно исторического компромисса. Министр иностранных дел РФ недвусмысленно указывал, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вторил ему, рассуждая о том, что в вопросе Южных Курил потребуется компромисс. Такого рода заявления официальных лиц фактически сигнализировали о вызревании нового подхода Москвы к проблеме Курил, к вопросам ее практического осуществления. Мудрено ли, что на японской стороне заговорили уже о Северных территориях как о решенном вопросе (премьер Синдзо Абэ).
Москва дает задний?
Произошло то, чего более всего опасались в Токио. До оглашения официальной позиции Москвы по территориальному вопросу начали высказываться, как принято говорить в таких случаях в России, массы, простые люди. Отношение их во все времена было, как бы осторожней сказать, весьма щепетильным для верхов. На Курилах прошли демонстрации возмущенных трудящихся, которые даже при большом желании трудно счесть инициированными властями. Возмущение подогревается целым рядом политиков и депутатов российского парламента.
Выступление японского лидера вызвало немедленные отклики в Москве. Одним из первых счел нужным высказаться российский сенатор Франц Клинцевич, заметьте, не оппозиционер, а как раз сенатор с собственным взглядом на все происходящее.
«О передаче Японии так называемых Северных территорий не может быть и речи. И дело не только в том, что на островах в одночасье могут появиться ПРО США, имеющие отнюдь не только оборонительное назначение. Вопрос стоит намного принципиальнее», — написал сенатор в Facebook. К тому часу, когда ваш покорный слуга решил высказать точку зрения в haqqin. az, успели высказаться по животрепещущему вопросу многие московские политики, сенаторы и деятели, которых трудно заподозрить в ангажированности. Для всех российских комментаторов служит политическим ориентиром тот факт, что сам президент Путин в своем традиционном ежегодном обращении к народу предпочел не комментировать курильскую проблему. По данному вопросу не особенно высказываются и деятели из руководящего ряда. Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) не поддерживает проект о запрете передачи Курильских островов, поскольку, по его словам, считает неприемлемым сам разговор о передаче российской территории.
«Нужно еще раз обозначить, что Курильские острова — это территория Российской Федерации. При этом мы вправе распоряжаться своей территорией так, как мы посчитаем нужным», заявляет зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. С ним солидаризируются его коллеги, а также представители общественности. Все они считают своим долгом напомнить не столько японцам, сколько российским властям, что “речь идет о нерушимости границ России и ее безопасности в самом широком плане”.
Москва на все дотошные вопросы в связи с Курилами отвечает так: официально состояние войны между СССР и Японией прекращено еще в 1956 году, и принадлежность Курильских островов СССР и России подтверждена их Конституциями.
Все. Точка?