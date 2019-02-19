Расим Агаев 10:47

В самом деле, стоит ли стране - самой крупной на Земле - 17 100 000 км² по площади ссориться с богатым и влиятельным в мире соседом из-за каких-то 15,6 тысяч квадратных километров? Такова, увы, общая площадь 29 островов, из-за которых разгорелся очередной сыр-бор между Россией и Японией. И таково, увы, распространенное мнение относительно давнишнего спора между двумя государствами.

Отныне этот вопрос потерял свою актуальность. Пока политики препирались, жители спорных территорий сами решили высказаться по вопросу, из-за которого они лишились покоя. Придя к урнам, они почти единодушно ((98,2%) проголосовали против какой бы то ни было передачи родных островов кому бы то ни было. Вопрос закрыт? Разумеется, до того момента, когда Япония двинется в очередную атаку за Курилы. Ох, трудно спорить со Сталиным А началось все с того, что в феврале 1945 года Сталин пообещал союзникам – США и Великобритании вступить в войну с Японией в обмен на возвращение Советскому Союзу Сахалина и Курильских островов. Сталин, как известно, слово свое сдержал и 2 февраля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Южный Сахалин и Курильские острова стали советскими. Сейчас, по прошествии почти 75 лет, действия советского Генералиссимуса можно трактовать как агрессивные. Однако чисто исторически советский руководитель сказал японцам то, что в 1905 году пришлось выслушать от них же русским. Случилось это так. В 1904 году Япония напала на Россию, кончилась эта война куда как плохо для царя: при заключении мирного договора в Портсмуте (1905 г.) японская сторона потребовала от России в порядке контрибуции остров Сахалин. В Петербурге, как водится, повозмущались вероломством японцев, напомнили даже о том, что их требование противоречит договору 1875 года. На это японцы ответили: «Война перечеркивает все договоры, вы потерпели поражение и давайте исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки».

Однако историческая справка напоминает кое о чем, что ныне остается за кадром. А именно: Сталин требовал возвращения прежде российских территорий в состав СССР, Лавров же распоряжается островами как собственностью нынешней России. В Токио же так не считают и не перестают напоминать об исторической принадлежности Курил Японии. И новый 2019 год начался с сенсационного заявления японского премьера Синдзо Абэ, который комментировал результаты российско-японских переговоров относительно передачи островов, как о решенном вопросе. Вот это место из упомянутого заявления: «Это должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности к Японии». Из Москвы последовали, как водится, недоуменные и даже возмущенные заявления. Однако японские комментаторы напомнили о целом ряде высказываний высокопоставленных российских дипломатов, свидетельствовавших об определенном согласии относительно исторического компромисса. Министр иностранных дел РФ недвусмысленно указывал, что Россия готова передать Японии часть Курильских островов при условии признания итогов Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вторил ему, рассуждая о том, что в вопросе Южных Курил потребуется компромисс. Такого рода заявления официальных лиц фактически сигнализировали о вызревании нового подхода Москвы к проблеме Курил, к вопросам ее практического осуществления. Мудрено ли, что на японской стороне заговорили уже о Северных территориях как о решенном вопросе (премьер Синдзо Абэ).