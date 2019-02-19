Эльнур Мамедов 11:33

С так называемым черным пиаром мы часто сталкиваемся в жизни. Это и грязные слухи, которые распускают отдельные люди в адрес чем-то не угодивших им лиц. Это и нападки в прессе на конкурентов и недоброжелателей. Порой трудно бывает в таких сообщениях отделить правду от неправды, в силу чего интерес к черному пиару с каждым днем возрастает. При этом вырисовывается и причина, по которой эти люди все чаще прибегают к такому решению именно в последнее время – правду в лицо сказать трудно, это может привести к нежелательным последствиям. Но вот если это сделать руками третьих лиц, в частности СМИ, а самому при этом лицемерно сыпать «близкому человеку» комплименты и предавать анафеме организаторов такого пиара, - это, по их мнению, гениальный творческий почерк. Эта мысль пронеслась в голове, когда на днях наткнулся в одном из малоизвестных сайтов, близких к экс-спикеру Расулу Гулиеву, на подобный шедевр одного из малоизвестных авторов. Малотиражка в очередной (который уже по счету!) раз попыталась воскресить, казалось бы, уже исчезающих с орбиты азербайджанской черной металлургии братьев Зульфугаровых. Мол, общенациональный лидер Гейдар Алиев на заре независимости Азербайджана пригласил их в страну, чтобы те помогли восстановить экономику. И они сделали все для этого, вложив огромные инвестиции, наладив в стране производство черной металлургии. Но вот на чернометаллургическом горизонте появился некто Расим Мамедов, который, заручившись поддержкой самых высокопоставленных лиц страны, стал выживать с этого рынка Зульфугаровых, попутно отнимая у них все объекты. Автор, конечно, пытался все изложить правдоподобно, но можно ли верить приведенным им фактам?

Ну, во-первых, в Азербайджане давно уже прошли времена, когда кто-то, пользуясь силой и прочими преимуществами, мог бы у кого-то что-то отнять. Даже самые крутые ребята уже решают свои проблемы в судебной плоскости. А все эти рейдерские захваты, различные наезды с участием набивших на этом руку разборщиков и пацанов определенного телосложения остались позади. Что же касается притеснения предпринимателей Зульфугаровых, то это тоже кажется маловероятным. Наоборот, для настоящих предпринимателей в стране в последнее время создаются невероятно выгодные и удобные условия для работы – вплоть до выделения им льготных кредитов и участков в промпарках с готовой инфраструктурой. А Гейдар Алиев с подобным призывом обращался не только к братья Зульфугаровым, но и ко многим другим азербайджанцам – представителям бизнеса. Трудные тогда были для страны дни, и не надо этим спекулировать. Так что основные обвинения в адрес отдельных структур и государства в целом не имеют под собой надежной почвы. Да и не в обвинении государства заключается цель статьи, можно уверенно сказать, хорошо проплаченной. На это ни у автора, ни у заказчика статьи, личность которого нетрудно вычислить, не хватит прыти. А вот на компанию Baku Steel Company и его главу Расима Мамедова наехать можно, это не страшно. Хотя, если он такой головорез, каким пытается его представить автор с подачи заказчика, наехать на него никто бы не рискнул. А чтобы понять, как Baku Steel Company удалось утвердиться на местном рынке и почти полностью вытеснить с него многих других участников, главными из которых, безусловно, являются братья Зульфугаровы, достаточно просто заглянуть хоть раз на объекты этих неугомонных братьев и сравнить увиденное с тем, что можно наблюдать в компании Мамедова.