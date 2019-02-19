Черный пиар «черного» металлурга наша реакция
С так называемым черным пиаром мы часто сталкиваемся в жизни. Это и грязные слухи, которые распускают отдельные люди в адрес чем-то не угодивших им лиц. Это и нападки в прессе на конкурентов и недоброжелателей. Порой трудно бывает в таких сообщениях отделить правду от неправды, в силу чего интерес к черному пиару с каждым днем возрастает. При этом вырисовывается и причина, по которой эти люди все чаще прибегают к такому решению именно в последнее время – правду в лицо сказать трудно, это может привести к нежелательным последствиям. Но вот если это сделать руками третьих лиц, в частности СМИ, а самому при этом лицемерно сыпать «близкому человеку» комплименты и предавать анафеме организаторов такого пиара, - это, по их мнению, гениальный творческий почерк.
Эта мысль пронеслась в голове, когда на днях наткнулся в одном из малоизвестных сайтов, близких к экс-спикеру Расулу Гулиеву, на подобный шедевр одного из малоизвестных авторов. Малотиражка в очередной (который уже по счету!) раз попыталась воскресить, казалось бы, уже исчезающих с орбиты азербайджанской черной металлургии братьев Зульфугаровых. Мол, общенациональный лидер Гейдар Алиев на заре независимости Азербайджана пригласил их в страну, чтобы те помогли восстановить экономику. И они сделали все для этого, вложив огромные инвестиции, наладив в стране производство черной металлургии. Но вот на чернометаллургическом горизонте появился некто Расим Мамедов, который, заручившись поддержкой самых высокопоставленных лиц страны, стал выживать с этого рынка Зульфугаровых, попутно отнимая у них все объекты. Автор, конечно, пытался все изложить правдоподобно, но можно ли верить приведенным им фактам?
Ну, во-первых, в Азербайджане давно уже прошли времена, когда кто-то, пользуясь силой и прочими преимуществами, мог бы у кого-то что-то отнять. Даже самые крутые ребята уже решают свои проблемы в судебной плоскости. А все эти рейдерские захваты, различные наезды с участием набивших на этом руку разборщиков и пацанов определенного телосложения остались позади. Что же касается притеснения предпринимателей Зульфугаровых, то это тоже кажется маловероятным. Наоборот, для настоящих предпринимателей в стране в последнее время создаются невероятно выгодные и удобные условия для работы – вплоть до выделения им льготных кредитов и участков в промпарках с готовой инфраструктурой. А Гейдар Алиев с подобным призывом обращался не только к братья Зульфугаровым, но и ко многим другим азербайджанцам – представителям бизнеса. Трудные тогда были для страны дни, и не надо этим спекулировать. Так что основные обвинения в адрес отдельных структур и государства в целом не имеют под собой надежной почвы.
Да и не в обвинении государства заключается цель статьи, можно уверенно сказать, хорошо проплаченной. На это ни у автора, ни у заказчика статьи, личность которого нетрудно вычислить, не хватит прыти. А вот на компанию Baku Steel Company и его главу Расима Мамедова наехать можно, это не страшно. Хотя, если он такой головорез, каким пытается его представить автор с подачи заказчика, наехать на него никто бы не рискнул. А чтобы понять, как Baku Steel Company удалось утвердиться на местном рынке и почти полностью вытеснить с него многих других участников, главными из которых, безусловно, являются братья Зульфугаровы, достаточно просто заглянуть хоть раз на объекты этих неугомонных братьев и сравнить увиденное с тем, что можно наблюдать в компании Мамедова.
Да, не сравнить эти объекты ни визуально, ни по техническим параметрам. Зульфугаровы почему-то ищут зло где-то на стороне, как в истории с плохим танцором. Но при этом забывают о главном – на дворе уже век двадцать первый, когда дымящим, чадящим предприятиям, где все делается вручную с нарушением всех правил техники безопасности, технологического режима, экологии, качественных и прочих требований давно не место в городе. Об этом им следует подумать и когда они призывают на помощь СМИ, которые падки на всякие сенсации типа: мол, нас закрывают, не дают работать, сотни людей оставляют без работы. И правда, закрывают, люди остаются без работы. Но кто же в этом виновен, разве не сами Зульфугаровы, которые в погоне за прибылью забывают о самом главном – человеческом капитале? И не только о тех, кто работает у них, но и тех, кто вынужден дышать отравленным ими воздухом, ездить и ходить по разбитым машинами дорогам, страдать от шума, создаваемого их допотопным оборудованием в центре жилых бакинских кварталов.
И не надо думать, что все это создают внедренные Расимом Мамедовым «зеленые человечки», призванные разрушить производство Зульфугаровых, в которое они инвестировали «огромные средства». На эти средства, как мы уже отмечали ранее, они закупали изжившее себя оборудование, на котором производили арматуру и другие строительные металлоконструкции. Но опять-так с нарушением элементарных производственных норм. Так, всем известно, что строительные металлоконструкции должны выдерживать высокие нагрузки и изготавливаться из сырья, включающего в определенной пропорции железную руду и металлолом. Но единственный источник железной руды страны в Дашкесане давно закрыт, а импортировать его сложно и накладно. Поэтому предприимчивые братья просто открестились от руды и готовят свои изделия из одного только металлолома. К чему может привести использование таких изделий в многоэтажных домах, догадаться не трудно.
А что касается тех высокопоставленных лиц, которые дескать стоят за Мамедовым, то достаточно привести лишь один пример. Уже сколько лет Baku Steel Company пытается приватизировать дашкесанский горно-обогатительный комбинат для получения доступа к той самой железной руде, о которой речь шла чуть выше. Процесс приватизации данного объекта затянулся настолько, что конца-края не видно, хотя уже давно должен был завершиться. Так вот, единственным и наиболее реальным покупателем этого объекта выступает Baku Steel Company, но правительственные институты диктуют инвестору фантастические условия. А будь в этом интерес тех высокопоставленных лиц, о которых идет речь в названной статье, разве так могло произойти?! Да любому из них было достаточно вызвать на ковер чиновников и стукнуть как следует кулаком по столу и… Но этого не происходит, все идет более цивилизованно, чем думают и пытаются в этом убедить остальных посредством оппозиционных СМИ братья Зульфугаровы. Они однозначно остались в прошлом. И не только в производственном отношении, но и по образу своего мышления. Не могут эти братья никак пристроиться к четкому ряду капитанов сегодняшней индустрии Азербайджана, все более отставая с каждым днем. История делает свое дело, она неумолима. И никакой пиар в данном случае не может помочь этим «черным металлургам»…