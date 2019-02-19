Европа – богатый во всех отношениях рынок газа, где конкурируют сегодня многие страны со всех четырех сторон света. Но газовые месторождения на севере истощаются, сжиженный газ из других стран, в том числе и США, дорог, да и требует дополнительных и дорогих береговых сооружений. Поэтому сегодня здесь доминирует газ, поступающий из России по трубопроводам. И в последнее время два важнейших проекта Москвы по доставке своего газа в страны ЕС с севера и юга (взамен испытанного транзитного маршрута через Украину) встречают яростный отпор определенных кругов на Западе, что ставит их реализацию под вопрос, несмотря на большие затраты. В то же время на юг Европы уверенно наступает другой газопровод, берущий начало из Азербайджана.

И против этого газопровода никто не возражает на Западе, наоборот, он пользуется всесторонней поддержкой как в самой Европе, так и у США - ярого противника обоих российских газопроводов. Это еще раз было доказано в ходе прошедшего на днях пятого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК). Этот газопровод строится в полном соответствии с энергетическими нормами Евросоюза и поможет европейским потребителям диверсифицировать источники «голубого топлива». Но для Азербайджана, как отметил в своем выступлении на заседании президент Ильхам Алиев, он также является проектом энергетической диверсификации. По словам главы государства, диверсификация энергоресурсов очень важна как для стран-производителей, так потребителей и транзитеров. И в этом отношении удалось найти хороший баланс между Баку, как производителем и государствами-потребителями и транзитерами. А баланс интересов обусловливает успех данного проекта.

Да, Южный газовый коридор - проект энергетической диверсификации, поскольку он также диверсифицирует транспортные маршруты и источники. Азербайджан - новый источник с точки зрения транспортировки энергоресурсов в Европу, но строя новые трубопроводы, одновременно диверсифицируются и энергомаршруты. То есть, речь идет о полной диверсификации, по сути, она меняет энергетическую карту Европы, и, таким образом, значение Южного газового коридора возрастает.

Наряду с этим, как считает глава государства, ЮГК является проектом энергетической безопасности, без которой осложняется и обеспечение национальной безопасности. Энергобезопасность - неотъемлемая часть национальной безопасности любого государства.

Государства, зависящие от внешних энергетических источников, должны быть уверены в том, что данный маршрут будет устойчивым и долгосрочным. В то же время государства-производители не могут добиться поставленных целей без надежных рынков. Таким образом, это – проект энергетической безопасности, энергетической диверсификации и широкого международного сотрудничества. А следовательно, ЮГК является взаимозначимым проектом, отражающим общие интересы всех участников проекта. Это – составная часть энергетической стратегии Азербайджана, основа которой была заложена в 1994 году. И с тех пор энергетический сектор был и дальше будет ведущей отраслью экономики Азербайджана и одним из важных компонентов регионального сотрудничества.

А что касается газовых ресурсов Азербайджана, то наши подтвержденные запасы составляют 2,6 трлн. кубометров – так отреагировал глава государства на сомнения тех, кто вечно брюзжит, мол, вашего газа не хватит заполнить трубу. Конечно, «Шахдениз» основное, самое мощное газовое месторождение страны, но есть и другие, находящиеся в настоящее время в процессе эксплуатации. Так, уверенно можно сказать, что в скором времени начнется добыча газа на месторождении «Абшерон». Очень обнадеживающими являются «Умид», «Бабек» и другие месторождения, обладающие большими запасами газа. Поэтому глава государства заверил участников заседания в том, что «Шахдениз» не будет единственным ресурсным источником для Южного газового коридора. И чем больше газа будет добывать на наших месторождениях, тем больше будет потенциал для обеспечения наших партнеров и диверсификации сети поставок, о которой Баку говорит давно.