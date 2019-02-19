В Приморье тигр напал на человека

В Красноармейском районе Приморского края России мужчина попал в больницу после нападения тигра. Об этом сообщается на сайте центра «Амурский тигр», пишет «Лента.ру».

По данным организации, инцидент произошел 16 февраля в тайге. Мужчина был доставлен в одно из местных медучреждений с обширными ранами головы, лица и верхних конечностей. Сам пострадавший лишь рассказал, что хищник напал на него неожиданно. Доставившие его в больницу местные жители также не раскрыли деталей произошедшего.