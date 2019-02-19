Турция разработает собственный тяжелый ударный вертолет

Планируется, что вертолет совершит первый тестовый полет через пять лет.

Согласно проекту, в Турции планируется наладить производство вертолета, который будет способен нести много полезного груза, устойчив к факторам окружающей среды, иметь высокую маневренность, оснащен передовыми технологиями.

Грузоподъемность нового вертолета будет вдвое превышать грузоподъемность другого турецкого вертолета ATAK. В то же время новый турецкий тяжелый ударный вертолет войдет в тройку лучших винтокрылых машин этого класса в мире.

Вертолет сможет поднимать 1200 килограммов полезного груза, будет оснащен двумя моторами Turboşaft, противотанковыми ракетами и ракетами класса «воздух-воздух».