Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в субботу во второй половине дня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой на предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в КНДР, пожелавший остаться неназванным.

"Около 17:00 по местному времени Ким Чен Ын отправился в Ханой на своем бронепоезде, - отметил собеседник агентства. - Ожидается, что весь путь до столицы Вьетнама лидер КНДР проделает по железной дороге транзитом через Китай".