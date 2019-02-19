Завтра в Баку будет сухо и пасмурно

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах будет туман, ветер умеренный северный, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 3-5, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых северных и восточных районах ожидается дождь. В горных территориях вероятен снег. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.