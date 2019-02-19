Известный стендап-комик и актер покончил с собой

В Лос-Анджелесе умер известный комик и голливудский актер Броди Стивенс. Ко времени смерти знаменитости было всего 48 лет, сообщает портал TMZ.

Согласно информации, Броди Стивенс умер в пятницу, 22 февраля, в своем роскошном поместье в Лос-Анджелесе. По словам американских правоохранителей, актер повесился в одной из комнат здания.

Пока неизвестно, что стало причиной самоубийства 48-летнего Броди Стивенса, однако инсайдеры рассказывают, что в 2011 году он проходил реабилитацию в психологической клинике. Тогда известный актер обратился к медикам с биполярным расстройством. Кроме этого, комик страдал от психологических болезней и депрессии. Поэтому в СМИ подозревают, что именно это заставило Броди Стивенса покончить жизнь самоубийством.