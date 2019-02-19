Строительная амнистия: указ, который ждали тысячи семей!

Мурад Самедов 14:34

На днях был обнародован революционный указ президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении процедуры выдачи разрешений для ввода в эксплуатацию многоквартирных зданий. По факту этот документ можно считать строительной амнистией, благодаря которой в Баку раз и навсегда будет решена проблема с «купчими» для жильцов уже построенных и эксплуатируемых многоквартирных домов. С начала нулевых в Азербайджане начался экономический бум, обусловленный значительным притоком в страну нефтедолларов. И более всего он проявился в строительном секторе. По всей стране шло сооружение современной инфраструктуры и жилья. Строительные компании ежегодно сдавали миллионы квадратных метров жилья и вскоре застроили весь Баку.

Недвижимость превратилась в основной инструмент инвестиций граждан, что только взвинчивало цены на заветные квадратные метры. Рентабельность строительного сектора оказалась столь высока, что строить начали практически все, у кого был свободный капитал. Естественно, когда весь Баку живет на одной большой стройке, сложно уследить за всеми градостроительными нормами. Некоторые недобросовестные застройщики, где подкупом, где обманом получали разрешения на строительство и возводили дома в нарушение всех градостроительных норм. А порой дома строили и вовсе без разрешения. Более того, уже утвержденные проекты по ходу строительства компании самовольно укрупняли и расширяли. В итоге оказывалось, что где-то дом построен на промышленных территориях, где-то на землях сельскохозяйственного назначения. А кто-то умудрялся вместо запланированных 9 этажей отгрохать все 14!. Зачастую квартиры в таких домах продавались еще на стадии котлована. То есть покупатель вносил деньги, когда еще только закладывался фундамент будущего дома. Через пару лет счастливый клиент застройщиков входил в свою заветную квартиру и начинал обживаться. Однако оказывалось, что радоваться было рано, главные трудности еще впереди. Государственные органы, включая МЧС, отказывались принимать в эксплуатацию здания, построенные с явными проектными нарушениями и несоблюдением градостроительных норм.

В итоге уже отстроенные дома не получали регистрации, к ним не подводился газ, а владельцы квартир не могли получить «купчую», подтверждающую право собственности на недвижимость. Но люди уже заселились, деваться некуда, и многие в таких неузаконенных новостройках жили по 15 лет и больше лет, надеясь, что застройщик все же добьется регистрации здания. Парадоксальность ситуации заключалась еще и в том, что собственник здания после продажи всех квартир сам, в принципе, не был заинтересован в регистрации здания. Дело в том, что единственный документ, подтверждающий право на владение квартиры в подобных новостройках – это договор с застройщиком о купле/продаже. Если кто-то вдруг захочет продать свою квартиру, то придется за необходимыми документами вновь обращаться к владельцу здания. И эта «услуга» практически всегда платная. Анализ сайтов объявлений показывает, что цены на такое жилье в среднем на 20 процентов ниже, чем на практически идентичное, но в законно построенных и принятых в эксплуатацию домах. Оно и понятно, желающих купить квартиру и при этом не иметь на нее право собственности находится не много. Проблема многоквартирных новостроек, которые не имеют разрешения на эксплуатацию настолько обширна, что на перечисление всех нюансов понадобится не одна публикация. Из основных - отсутствие прописки граждан в собственных квартирах, невозможность передать квартиру по наследству и т.д.

При этом в правительстве понимали, что простые граждане, которым не повезло купить квартиры в домах, построенных с нарушениями, не виноваты. Они полностью оплатили стоимость квартиры, но стали заложниками ситуации. И президент Ильхам Алиев проявил очередной акт гуманизма, пойдя навстречу пострадавшим от нерадивых застройщиков людям. Так что же революционного в указе главы государства? Во-первых, строительная амнистия, по самым скромным подсчетам, коснется почти 400 многоквартирных зданий, большинство из которых расположены в Баку. Долгожданные права собственности на свои квартиры получат десятки тысяч семей. Стоит напомнить, что, согласно указу, разрешение на эксплуатацию зданий будет выдаваться по следующим упрощенным правилам: Министерство по чрезвычайным ситуациям в течение двух месяцев обследует эти здания на прочность, и если результаты окажутся положительными, то составит соответствующее заключение и направит его в Государственный комитет по архитектуре и градостроительству (если здание в Баку - ред.) или в соответствующий орган местной исполнительной власти. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре или соответствующий местный орган исполнительной власти в течение 7 дней должен дать разрешение на эксплуатацию этих многоквартирных зданий.

В течение одного месяца после получения разрешения на эксплуатацию ОАО Azərsu, Azərişıq и ПО Azəriqaz обеспечивают новостройки светом, водой, газом и подключением к канализационной системе. Государственный комитет по вопросам имущества в кратчайшее время обеспечит выдачу регистрационных выписок («купчих») на квартиры. Если после обследования новостройки МЧС даст отрицательное заключение, то должен быть составлен отчет о конкретных недостатках, который будет представлен владельцу здания. Владелец здания может в течение пяти месяцев устранить эти недостатки и обратиться в МЧС для проведения повторной проверки. Согласно указу, МЧС, Госкомитет по архитектуре и градостроительству, Госкомитет по имущественным вопросам, органы местной исполнительной власти, ОАО Azərsu, Azərişıq и ПО Azəriqaz каждый месяц будут информировать президента Азербайджана об исполнении указа и выполненных работах.