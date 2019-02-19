Трамп получил «Золотую малину» как худший актер

Президент США Дональд Трамп стал обладателем премии «Золотая малина» за худшую актерскую игру. Трансляция 39-й церемонии объявления лауреатов прошла сегодня на YouTube-канале премии, передает ТАСС.

Глава Белого дома удостоился шуточной награды в номинации «Худший актер», сыграв самого себя в документальных кинолентах "Смерть нации" (Death of a Nation, режиссер - Динеш Д’Соуза) и «Фаренгейт 11/9» (Fahrenheit 11/9, режиссер - Майкл Мур). За роли в тех же фильмах глава вашингтонской администрации получил и первое место в категории «Худший актерский дуэт». Как пояснили организаторы премии, «награду получают Трамп и его бесконечная мелочность».

Худшим режиссером был назван Этан Коэн, а его кинокартина «Холмс & Ватсон» (Holmes & Watson) стала победителем в номинации «Худший фильм».

Премия «Золотая малина» (Golden Raspberry Award) учреждена американским публицистом Джоном Уилсоном в 1980 году. Она была задумана как пародия на "Оскар", в связи с чем объявление лауреатов традиционно проводится за день до вручения главной премии американского кинематографа.