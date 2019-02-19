Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Венесуэльские военные получили приказ развернуть силы на границе с Колумбией. Об этом командование Вооруженных сил сообщило в Twitter, передает РИА Новости.

"Во исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам оперативно развернуться на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы", - говорится в сообщении.

Сегодня на границу Колумбии должен прибыть конвой с гуманитарной помощью, в основном от США. Правительство Мадуро намерено не допустить ее ввоза в страну и уже закрыло наземную границу с Бразилией и морскую — с Малыми Антильскими островами. Также рассматривалась возможность и закрытия границы с Колумбией.

Венесуэльская оппозиция настаивает на том, чтобы в страну пропустили гуманитарную помощь, но президент Николас Мадуро категорически отказался принимать ее.

По его словам, американская помощь превратилась в "фальшивое шоу" на фоне того, что Вашингтон заблокировал активы государственной нефтяной компании PDVSA и запретил сделки с ней, лишив Венесуэлу более чем десяти миллиардов долларов, а Банк Англии отказывается выдавать Каракасу его золотой запас.