Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева поздравила победительницу прошедшего в столице Ирана Тегеране международного турнира по каратэ Захру Салманлы и отправила ей подарок за успешные выступления на соревнованиях и проявленный патриотизм, сообщает сегодня пресс-служба Фонда Гейдара Алиева.

Представители Фонда Гейдара Алиева сегодня преподнесли Захре Салманлы компьютер и различные издания Фонда.

Отметим, что учащаяся пятого класса Захра Салманлы выразила протест против размещения флага Азербайджана под флагом Армении в зале, где проходил турнир, и сказала организаторам, что не будет принимать участия в соревновании в случае, если не будет изменено место размещения флага. После требования Захры место размещения флага Азербайджана было изменено.