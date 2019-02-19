«Карабах» упустил победу над «Сабахом» видео

Отдел спорта

Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Действующий чемпион страны «Карабах» не смог обыграть «Сабах». Матч, проходивший на «Алинджа Арене», завершился со счетом 1:1.

На 19-й минуте Рейналдо вывел «Карабах» вперед, отлично исполнив штрафной удар.

Равновесие было восстановлено на 72-й минуте, когда несогласованная игра голкипера «Карабаха» Вагнера и Бадави Гусейнова привела к автоголу защитника.

На 77-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Эрик Рамос.

Таким образом, «Карабах» теряет важные два очка. Сейчас подопечные Гурбана Гурбанова сравнялись по очкам с «Нефтчи», но у бакинской команды игра в запасе. Завтра она сыграет с «Сабаилом».

В другом матче сегодняшнего дня «Габала» дома сыграла вничью 0:0 с «Кешля».

Турнирное положение:

1. «Нефтчи» - 38 очков (17 матчей)

2. «Карабах» - 38 (18)

3. «Сабаил» - 27 (17)

4. «Габала» - 24 (18)

5. «Сабах» - 21 (18)

6. «Кешля» - 16 (18)

7. «Сумгаит» - 15 (17)

8. «Зиря» - 14 (17).

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