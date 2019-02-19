«Карабах» упустил победу над «Сабахом» видео
Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Действующий чемпион страны «Карабах» не смог обыграть «Сабах». Матч, проходивший на «Алинджа Арене», завершился со счетом 1:1.
На 19-й минуте Рейналдо вывел «Карабах» вперед, отлично исполнив штрафной удар.
Равновесие было восстановлено на 72-й минуте, когда несогласованная игра голкипера «Карабаха» Вагнера и Бадави Гусейнова привела к автоголу защитника.
На 77-й минуте «Сабах» остался в меньшинстве: за две желтые карточки был удален Эрик Рамос.
Таким образом, «Карабах» теряет важные два очка. Сейчас подопечные Гурбана Гурбанова сравнялись по очкам с «Нефтчи», но у бакинской команды игра в запасе. Завтра она сыграет с «Сабаилом».
В другом матче сегодняшнего дня «Габала» дома сыграла вничью 0:0 с «Кешля».
Турнирное положение:
1. «Нефтчи» - 38 очков (17 матчей)
2. «Карабах» - 38 (18)
3. «Сабаил» - 27 (17)
4. «Габала» - 24 (18)
5. «Сабах» - 21 (18)
6. «Кешля» - 16 (18)
7. «Сумгаит» - 15 (17)
8. «Зиря» - 14 (17).