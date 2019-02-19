Гюндюз Мамедов: «В Азербайджане мне бы вряд ли дали бы работать в прокуратуре»

Украинское издание «Зеркало недели» опубликовало интервью с прокурором автономной республики Крым (юрисдикция Украины) азербайджанцем Гюндюзом Мамедовым. В этом интервью Гюндюз Мамедов рассказал о том, как родители отправили его на учебу в Украину, как он стал прокурором и почему ему нравится его профессия.

- Гюндюз Айдынович, сколько у вас паспортов?

- У меня? Один.

- Как вы стали гражданином Украины?

- Так же, как и вы. Я родился в Азербайджане, когда он был частью Советского Союза. Родители отправили меня учиться в Одесский государственный университет. И на первом курсе, в 1991 году в моем паспорте гражданина Советского Союза появилась отметка «гражданин Украины». В 1996 году я окончил университет.

- Вы из очень обеспеченной семьи, одной из самых обеспеченных в Азербайджане. Зачем вам эта работа в Украине? Тем более, в прокуратуре АРК, под которой, как говорится, нет «своей земли».

- Я не сказал бы, что она одна из самых обеспеченных семей, но семья в достатке. Это дает мне возможность быть независимым. Почему я работаю в прокуратуре? Это мечта всего моего детства. Я, можно сказать, класса с четвертого захотел быть прокурором — и стал им. Я занимаюсь любимой профессией.

- Ваш младший брат Эльчин возглавляет дочернюю компанию SOCAR в Украине. Старший брат Исрафил находится в руководстве Государственного нефтяного фонда Азербайджана — инвестиционный гигант, оперирующий миллиардами долларов. Еще раз повторяю вопрос: зачем вам работа в проблемной Украине?

- Я гражданин Украины, окончил университет и поступил на работу в органы прокуратуры. По всей вероятности, если бы я вернулся в Азербайджан, мне бы вряд ли дали возможность работать в прокуратуре.

- При всем влиянии вашего старшего брата?

- Отец не дал бы мне такой возможности. Поскольку он меня не видел в органах прокуратуры.