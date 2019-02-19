Иран пообещал удивить США

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран может удивить США ответными мерами в том случае, если Соединенные Штаты решат ужесточить антииранские ограничительные меры в области экспорта нефти, сообщает сегодня швейцарская газета Basler Zeitung.

"Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. Дональд Трамп любит сюрпризы, поэтому мы его развлечем", - сказал он в интервью изданию, говоря о возможных планах США сильно сократить объем экспорта иранской нефти.

Помимо этого, иранский министр заявил, что Тегеран будет участвовать в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять иранская нация. "Это участие в соглашении будет зависеть от воли иранской нации. Меньшинство громко заявляло о том, что они против сделки. Но, когда люди становятся еще злее, меньшинство может превратиться в большинство", - подчеркнул Зариф.

"Все же, согласно результатам одного опроса, 51% населения поддерживает нас в том, чтобы бы оставались участниками соглашения, - добавил министр. - Мы не можем идти против воли народа".