Уоррен Баффетт потерял за сутки более $4 миллиардов

Американский миллиардер и венчурный инвестор Уоррен Баффетт сообщил в письме инвесторам, что возглавляемый им фонд Berkshire Hathaway показал худшую прибыль на акцию с 2008 года, пишет «Газета.ру».

Причиной рекордно низких прибылей стали проблемы компании Kraft Foods, стоимость акций которой снизилась на 20% после публикации финансовой отчетности. Из-за этого Berkshire Hathaway потерял более $4 миллиардов за день.

При этом Баффетт заверил акционеров, что он в будущем совершит «гигантскую покупку», которая позволит увеличить прибыли.

В апреле прошлого года сообщалось, что Баффетт возглавил список богатейших людей мира.