Мадуро теряет контроль над границами

Сторонники оппозиции прорвали сегодня кордон венесуэльской полиции на пограничном мосту имени Сантандера и прошли на венесуэльскую сторону моста, передает канал VPI TV в прямом эфире.

По предварительным данным, три сотрудника полиции Венесуэлы при этом перешли на колумбийскую сторону моста.

Как сообщает телеканал, еще один сотрудник вооруженных сил Венесуэлы перешел на колумбийскую сторону на мосту имени Симона Боливара. Перед этим на этом мосту были отмечены силовые действия венесуэльских военных против сторонников оппозиции, требующих пропустить гуманитарную помощь в страну.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля пытается доставить гумпомощь на территорию страны, причем правительство Николаса Мадуро категорически не намерено ее принимать.