Эрдоган: Европа обязана Турции своей безопасностью

Народы Европы сегодня живут в мире и безопасности благодаря усилиям Турции и турецкого народа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кахраманмараш, передает Anadolu.

«Но мы не собираемся постоянно приносить такие жертвы. Наши сирийские братья, нашедшие убежище в Турции, скучают по своим домам и хотят как можно скорее вернуться на родину», - сказал Эрдоган.

По его словам, единственными районами Сирии, куда вернулись сирийские беженцы, являются Идлиб, Африн и Джераблус, которые безопасными сделала Турция.

На сегодняшний день в эти районы Сирии уже вернулись 311 тысяч сирийцев, сказал президент.

«Турция предлагает сделать сирийский район Идлиб абсолютно безопасным. Поэтому мы наладили диалог с Россией и Ираном и достигли подвижек в этом вопросе», - сказал Эрдоган.