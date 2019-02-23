Митинг азербайджанцев в Брюсселе фото
В преддверии 27-летия Ходжалинского геноцида в политическом центре Евросоюза – Брюсселе прошел митинг азербайджанцев, посвященный реалиям Карабаха и признанию Ходжалинского геноцида, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, в митинге участвовали около 800 азербайджанцев из разных стран Европы, а также представители зарубежных диаспорских организаций, дружественных Азербайджану.
Многолюдный митинг с участием представителей медиа был широко освещен в средствах массовой информации, а также социальных сетях.