Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

"Я долго терпел ради колумбийского народа, который живет среди нас. Я принял решение разорвать все дипломатические и политические отношения с Колумбией", - заявил Мадуро, назвав президента Колумбии Ивана Дуке "дьяволом во плоти".

Мадуро появился в субботу в Каракасе перед многочисленными сторонниками, которые вышли на улицы в его поддержку. Выступление президента Венесуэлы транслируется в его микроблоге в Twitter.

Обострение в отношениях между двумя государствами вызвано ситуацией вокруг доставки американской "гумпомощи" из Колумбии в Венесуэлу. Ранее сообщалось, что Каракас стянул войска к границе, чтобы не допустить проезда грузовиков в страну. Протестующие прорвали кордон полиции, чтобы встретить груз. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Габи Арельяно сообщила, что три грузовика сожгли. Кроме того, по информации СМИ, в результате столкновений на границе с Колумбией пострадали семь человек. Еще десять получили травмы из-за возгорания грузовика.