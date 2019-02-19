США вводят санкции против венесуэльских военных

Соединенные Штаты будут вводить санкции в отношении венесуэльских военнослужащих, не поддержавших оппозицию и не пропустивших в республику гуманитарный конвой. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"У военнослужащих Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и пропустить гуманитарную помощь; или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", - написал Болтон, прикрепив к сообщению материал агентства Reuters, в котором говорится об ужесточении односторонних американских санкций против Венесуэлы.

Агентство отмечает, что власти США уже на следующей неделе могут объявить о расширении своих "черных списков" с целью оказать давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, если военнослужащие не пропустят в субботу гуманитарный конвой на территорию республики.