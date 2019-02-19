Новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич был замечен в четверг на знаменитом загребском стадионе «Максимир», где он воочию наблюдал за ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы между местным «Динамо» и чешской «Викторией».

Загребский клуб, который Юрчевич тренировал в 2018 году, одержал уверенную победу со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала, где сыграет с португальской «Бенфикой».

На «Максимире» наставник сборной Азербайджана оказался не только из праздного интереса к своей бывшей команде, но и, по-видимому, изучал нынешнее состояние игроков сильнейшего хорватского клуба, некоторые из которых могут быть призваны в сборную на первый отборочный матч чемпионата Европы-2020 против Азербайджана. Эта игра, как известно, состоится 21 марта как раз на «Максимире».

И Юрчевич остался в восторге от игры загребского «Динамо».

«Все увиденное можно описать только одним словом – совершенство, - цитирует хорватского специалиста издание Vecernji List. – Это было настоящее «Динамо» с первой до последней минуты. И все вместе, команда в синергии с трибунами, показали нечто особенное, чем мы могли наслаждаться. У «Динамо» в этом матче просто не было слабого места. Ни в командной игре, ни в индивидуальной. Вся команда сыграла на самом высоком уровне. И это ключ к большому успеху.

Но были и особо вдохновленные футболисты, сыгравшие идеально. Невозможно было не заметить блестящую игру Бруно Петковича, который отдал сумасшедший пас и забил гол».