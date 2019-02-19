Никола Юрчевич в восторге Но не от сборной Азербайджана
Новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич был замечен в четверг на знаменитом загребском стадионе «Максимир», где он воочию наблюдал за ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы между местным «Динамо» и чешской «Викторией».
Загребский клуб, который Юрчевич тренировал в 2018 году, одержал уверенную победу со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала, где сыграет с португальской «Бенфикой».
На «Максимире» наставник сборной Азербайджана оказался не только из праздного интереса к своей бывшей команде, но и, по-видимому, изучал нынешнее состояние игроков сильнейшего хорватского клуба, некоторые из которых могут быть призваны в сборную на первый отборочный матч чемпионата Европы-2020 против Азербайджана. Эта игра, как известно, состоится 21 марта как раз на «Максимире».
И Юрчевич остался в восторге от игры загребского «Динамо».
«Все увиденное можно описать только одним словом – совершенство, - цитирует хорватского специалиста издание Vecernji List. – Это было настоящее «Динамо» с первой до последней минуты. И все вместе, команда в синергии с трибунами, показали нечто особенное, чем мы могли наслаждаться. У «Динамо» в этом матче просто не было слабого места. Ни в командной игре, ни в индивидуальной. Вся команда сыграла на самом высоком уровне. И это ключ к большому успеху.
Но были и особо вдохновленные футболисты, сыгравшие идеально. Невозможно было не заметить блестящую игру Бруно Петковича, который отдал сумасшедший пас и забил гол».
Говоря о следующем сопернике «Динамо» - лиссабонской «Бенфике», Никола Юрчевич считает, что все участники 1/8 финала Лиги Европы сильны.
«Но есть и топ-клубы, и те команды, которые, возможно, слабее «Динамо». И кто бы ни стал соперником загребской команды, шансы у «Динамо» все равно были бы. Есть они и против «Бенфики».
Сообщается, что уже сегодня Юрчевич отправится в Баку и начнет подготовку к отборочному матчу с Хорватией, в расширенном составе которой, по мнению хорватского СМИ, наряду с множеством легионеров могут оказаться блестяще играющий в Лиге Европы Бруно Петкович и еще пара-тройка футболистов из «Динамо».