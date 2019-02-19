Послом Саудовской Аравии в США впервые назначили женщину

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд назначил принцессу Риму бин Бандар бин Султан на пост посла в США. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на королевский указ.

Принцесса Рима заменила на этой должности сына саудовского короля Халеда бин Салмана. Он занимал пост с апреля 2017 года. Согласно королевскому указу, его назначили заместителем министра обороны в чине министра.

Рима бин Бандар получила высшее образование в США. Работала советником в офисе наследного принца и заместителем министра планирования и развития Генеральной федерации спорта. В 2014 году вошла в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире по версии журнала Forbes.