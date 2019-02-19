Посол Ричард Хогланд: «План Лаврова по Карабаху отвергли и в Баку, и в Ереване»

«Впервые за долгое время лидер Армении не из Нагорного Карабаха, поэтому он должен быть очень осторожным, не идти на радикальные шаги в процессе урегулирования карабахского конфликта». Об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посол Ричард Хогланд в интервью «Голосу Америки», комментируя ситуацию вокруг переговорного процесса.

Как уверен посол, для премьер-министра Армении Никола Пашиняна карабахский конфликт является очень сложной проблемой.