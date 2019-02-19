Лавров: Условий для заключения мирного договора с Японией нет

В настоящее время нет никаких условий для заключения мирного договора России с Японией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чье интервью опубликовано на сайте МИД.

По словам Лаврова, «вопрос не будет решаться на японских условиях». Министр подчеркнул, что стороны планируют «продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности, которые позволят создать условия для заключения мирного договора». Лавров добавил, что необходимо обеспечить реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах. Кроме того, японские соседи должны признать результаты Второй мировой войны во всей их полноте.

Пока же, по словам министра, Япония не выполняет договоренности по созданию в общественном мнении позитивного образа друг друга. В частности Токио поддерживает санкции против России и голосует в ООН солидарно с американцами по резолюциям, направленным против России.