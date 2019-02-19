В Молдавии выбирают парламент

В Молдавии проходят парламентские выборы. За первые два часа с начала голосования явка составила 4,5% — на участки пришли более 125 тыс. человек, сообщает Центризбирком.

Уточняется, что активнее всего голосуют люди в возрасте от 56 до 70 лет.

Напомним, в Молдавии депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет. На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок.