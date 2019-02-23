Синоптики обещают пасмурную погоду в Баку

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах ожидаются дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-5, днем - 7-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 80-90, днем - 60-70 процентов.