Эльнур Мамедов 14:05

Еще месяц назад заместитель генерального директора FAO Владимир Рахманин заявил, что шаги, предпринятые правительством Азербайджана в сельскохозяйственной сфере, могут служить примером для других стран. У многих тогда эти слова вызвали некоторое сомнение, ведь именно аграрный сектор страны всегда был в центре критики СМИ и отдельных экспертов. Но вот опубликованы показатели этого сектора по итогам прошедшего года, которые действительно свидетельствуют, что наши успехи в сельскохозяйственной сфере могут служить примером для многих других стран. Конечно же, эти успехи связаны с деятельностью бывшего министра сельского хозяйства Гейдара Асадова, который не вошел в новый Кабинет министров в марте прошлого года. Остается надеяться, что реформы начатые при Г.Асадове продолжает и новый министр Инам Керимов.

Об успехах в сельском хозяйстве четко говорят цифры, приведенные Госкомстатом страны. Так, по итогам прошлого года совокупный объем производства сельскохозяйственной продукции превысил 7 млрд манатов. А чтобы лучше осознать, насколько это хорошо или плохо, отметим, что в сопоставимых ценах данный показатель на 4,6% превышает достижения отрасли в предыдущем году. При этом удельный вес животноводства в сельскохозяйственном продукте за год составил 54,6% (3 млрд 824 млн манатов), а растениеводства - 45,4% (3 млрд 186 млн манатов). И обе сферы одной из важнейших отраслей экономики показали заметный рост. За год животноводы увеличили производственные показатели в среднем на 2,7%, а в растениеводстве достигнут 6,8%-ный рост. Не хочется особо останавливаться на производстве фруктов и овощей, которыми Азербайджан традиционно обеспечивает собственные потребности, а теперь стал еще экспортировать в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья. Самообеспечение страны овощами и фруктами давно превысило 100%. Поэтому куда больший интерес представляет другой фактор - Азербайджан довел самообеспечение мясной и молочной продукцией до 90%. И вот почему этот вопрос вызывает интерес. Еще с советских времен аграрный сектор страны специализировался на выращивании фруктов и овощей, которые поставлялись во все уголки огромной страны. Но вот мясомолочная продукция нам поставлялась из других республик. Результаты такой специализации долгие годы еще сказывались на состоянии этой отрасли и после распада страны советов. А теперь вот выходим на самообеспечение. Как же тут не радоваться, наши фермеры, наконец приближаются к показателям своих дедов и прадедов, которые занимались животноводством до Октябрьской революции и никогда не испытывали зависимости от других стран в этой сфере. О стимулировании сельского хозяйства недавно достаточно подробно говорил президент Ильхам Алиев, повторять сказанное главой государства на заседании правительства, посвященном итогам прошлого года, нет надобности. Но на недавнем заседании республиканской комиссии в Министерстве сельского хозяйства было принято решение о новых субсидиях. Теперь за 230,4 тыс. тонн сданного хлопка-сырца 15 627 фермерам 23 районов будут предоставлены субсидии на сумму 23 038,9 тыс. манатов. Еще 247,4 тыс. манатов субсидий будут предоставлены 531 фермеру 12 районов за сданные 2,7 тыс. тонн высушенного табака и 22,5 тыс. тонн табака-сырца, а 1 106,6 тыс. манатов субсидий - 1 936 фермерам 25 районов за сданные 276,6 тыс. тонн сахарной свеклы. За каждый килограмм хлопка-сырца (кондиционный вес), сдаваемого производителями заготовителям, предоставляется субсидия в сумме 0,1 маната, за каждый килограмм высушенного табака и десять килограммов табака-сырца – 0,05 маната, и за каждую тонну сахарной свеклы – 4 маната.