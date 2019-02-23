В Ереване задержали беглого директора турецкого телеканала
Накануне, 23 февраля сотрудники полицейского отдела Звартноца и главного управления уголовного розыска полиции в международном аэропорту «Звартноц» в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий, после прибытия самолета Стамбул-Ереван подвергли приводу гражданина, сообщает Shamshyan.com.
Задержанным оказался 33-летний гражданин Ирана Рамин Валадан. С ноября 2018 года он находится в розыске по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Ирана.
Валадан был доставлен в место нахождения задержанных, а о его обнаружении было проинформировано национальное центральное бюро Интерпола в Армении.
Как сообщает источник, задержанный является директором телеканала «Роял», действующего в турецком городе Анталья.