Порошенко рассказал о похороненных планах Кремля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось похоронить планы российского лидера Владимира Путина по расчленению страны и созданию Новороссии. Слова главы государства передает агентство «УНИАН».

«Целью Путина отнюдь не были Крым или Донбасс. Это были рычаги влияния, через которые Путин пытался влиять на всю Украину. Именно для этого была развернута дискуссия о "федерализации", о "Киев, услышь Донбасс", чтобы Путин давал нам разрешение, куда нам надо двигаться», — рассказал Порошенко.

Однако, считает Порошенко, украинский народ смог доказать Путину, что не будет спрашивать у него разрешений и сам решит, куда ему двигаться. «Очень рассчитывал Путин на нашу слабость, но он не знал главного — он не знал украинского народа», — заявил украинский президент.