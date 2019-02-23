Нетаньяху: "Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии"

Еврейское государство продолжит действия против закрепления Ирана в Сирии. Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании правительства.

"У меня есть четкое послание иранскому режиму, который намерен уничтожить Израиль: Израиль продолжит сколько необходимо действовать для блокирования иранского военного закрепления в Сирии", - цитирует высказывания премьера его пресс-служба.