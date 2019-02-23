Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки

ВМС Ирана впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки класса "Гадир" из подводного положения, говорится в заявлении на сайте армии ИРИ, передает РИА Новости.

"В третий день учений "Велаят-97" подводная лодка класса "Гадир" военно-морских сил Ирана успешно запустила крылатую ракету. Поскольку ракеты, запускаемые с подводных лодок, имеют ограниченную дальность действия, и подводная лодка может быть замечена противником во время запуска, иранские эксперты из ВМФ и министерства обороны впервые настроили запуск крылатой ракеты по вражеской цели с большой глубины", - говорится в тексте заявления.

Армия Ирана также сообщила, что другие подводные лодки ВМС Ирана, в числе которых лодки класса "Тарек" и "Фатех", также способны к пуску ракет из подводного положения по наводным целям.