Шахин Гаджиев из Еревана: «Для армян Карабах уже решенный вопрос»
«Население Армении мало интересуется политикой, если разговор идет о конфликте. В этом вопросе они принимают позицию государства, которая заключается в следующем: «Карабах – наш и мы никому его не вернем». Об этом в интервью BBC News Azərbaycanca заявил редактор информагентства Turan, который недавно вернулся из Армении.
Журналист отметил, что в последний раз был в Армении около 20 лет назад. И ситуация с тех пор кардинально изменилась.
«Тогда были какое-то волнения и ожидания. Теперь новое поколение в Армении считает, что все уже определено. Люди будто в другом мире. Другое изменение связано с тем, что общество уже не хочет обсуждать мирные пути урегулирования конфликта, как это было 20 лет назад. Они считают, что Армения не пойдет на уступки и не должна на них идти. Армяне считают, что это уже решенный вопрос и Азербайджан не сможет что-либо изменить», - сказал он.
Шахин Гаджиев также отметил, что Армению покинуло большое количество граждан, в частности, молодежь. Он также добавил, что армянское общество за эти годы крайне радикализировалось.
"К примеру, после того, как я вернулся из Армении, ко мне обратились более 20 журналистов и захотели взять интервью. Один из них мне написал: «Мы прочитали то, что вы написали и очень удивились». Он сказал, что был удивлен тому, что с азербайджанцем можно поговорить по-человечески. Представители власти говорят достаточно дипломатично, у них либо не было радикальной позиции, либо они не озвучивали ее. Но их позиция по карабахскому вопросу тоже принципиальная.
То, что я говорю, относится к представителям общественности. Простые люди считают, что об уступках в карабахском вопросе и речи быть не может. Несколько месяцев назад бывший посол США, завершая свою дипломатическую миссию в Армении, выразил удивление категоричной позиции армянского общества: «Они не хотят освобождать районы вокруг Карабаха даже взамен своей независимости».
Это заявление посла вызвало скандал в Армении: «Мол, смотрите, что нам предлагает Америка». В этом и заключается радикальность. Если кто-то озвучивает другое мнение, то его сразу же клеймят предателем. Один из моих собеседников сказал, что для урегулирования конфликта нужны компромиссы с обеих сторон. Так его обозвали предателем и заставили внести ясность в свои слова», - сказал Гаджиев.
Отвечая на вопрос о возможностях подготовки народов к миру, как об этом заявлялось ранее, Шахин Гаджиев сказал, что это будет крайне сложно.
«Это очень сложный вопрос. У сторон нет доверия друг к другу. Гражданское общество, которое выполняло эту миссию, находится в плачевном состоянии. Доверие не появляется одними лозунгами. Должно быть общение между сторонами, люди должны встречаться и обсуждать проблему. Если они видят только пропаганду, то о какой подготовке к миру может идти речь?», - сказал он.
Журналист добавил, что одной из основных проблем Армении продолжает оставаться миграция. В Ереване больше не скрывают этого и открыто говорят, что население страны снизилось до двух миллионов, и этот процесс продолжается.
«Причины миграции очень просты – у страны нет каких-либо серьезных перспектив. Сравнивать Азербайджан и Армению бессмысленно. Внешний долг Армении сегодня составляет 6 миллиардов долларов. Это очень большая цифра для маленькой страны. Что касается Азербайджана, то его золотовалютные резервы достигают 45 миллиардов долларов.
Армения практически ничего не производит, ее инфраструктура продана российским компаниям. Страна живет за счет перечислений из-за границы. Самая успешная сфера в стране – мелкий и средний бизнес. И в такой ситуации молодые армяне предпочитают уезжать из страны.