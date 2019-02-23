Шахин Гаджиев из Еревана: «Для армян Карабах уже решенный вопрос»

15:50

«Население Армении мало интересуется политикой, если разговор идет о конфликте. В этом вопросе они принимают позицию государства, которая заключается в следующем: «Карабах – наш и мы никому его не вернем». Об этом в интервью BBC News Azərbaycanca заявил редактор информагентства Turan, который недавно вернулся из Армении. Журналист отметил, что в последний раз был в Армении около 20 лет назад. И ситуация с тех пор кардинально изменилась.

«Тогда были какое-то волнения и ожидания. Теперь новое поколение в Армении считает, что все уже определено. Люди будто в другом мире. Другое изменение связано с тем, что общество уже не хочет обсуждать мирные пути урегулирования конфликта, как это было 20 лет назад. Они считают, что Армения не пойдет на уступки и не должна на них идти. Армяне считают, что это уже решенный вопрос и Азербайджан не сможет что-либо изменить», - сказал он. Шахин Гаджиев также отметил, что Армению покинуло большое количество граждан, в частности, молодежь. Он также добавил, что армянское общество за эти годы крайне радикализировалось. "К примеру, после того, как я вернулся из Армении, ко мне обратились более 20 журналистов и захотели взять интервью. Один из них мне написал: «Мы прочитали то, что вы написали и очень удивились». Он сказал, что был удивлен тому, что с азербайджанцем можно поговорить по-человечески. Представители власти говорят достаточно дипломатично, у них либо не было радикальной позиции, либо они не озвучивали ее. Но их позиция по карабахскому вопросу тоже принципиальная.

То, что я говорю, относится к представителям общественности. Простые люди считают, что об уступках в карабахском вопросе и речи быть не может. Несколько месяцев назад бывший посол США, завершая свою дипломатическую миссию в Армении, выразил удивление категоричной позиции армянского общества: «Они не хотят освобождать районы вокруг Карабаха даже взамен своей независимости». Это заявление посла вызвало скандал в Армении: «Мол, смотрите, что нам предлагает Америка». В этом и заключается радикальность. Если кто-то озвучивает другое мнение, то его сразу же клеймят предателем. Один из моих собеседников сказал, что для урегулирования конфликта нужны компромиссы с обеих сторон. Так его обозвали предателем и заставили внести ясность в свои слова», - сказал Гаджиев. Отвечая на вопрос о возможностях подготовки народов к миру, как об этом заявлялось ранее, Шахин Гаджиев сказал, что это будет крайне сложно. «Это очень сложный вопрос. У сторон нет доверия друг к другу. Гражданское общество, которое выполняло эту миссию, находится в плачевном состоянии. Доверие не появляется одними лозунгами. Должно быть общение между сторонами, люди должны встречаться и обсуждать проблему. Если они видят только пропаганду, то о какой подготовке к миру может идти речь?», - сказал он.