Папа римский: Католическая церковь должна вновь стать безопасной для детей

Римско-католическая церковь, ее деятельность должны вновь стать безопасными для детей. Об этом заявил папа римский Франциск в ходе саммита на тему «Защита несовершеннолетних в церкви», цитирует РИА Новости.

Понтифик признал, что проблема сексуальных домогательств в отношении детей со стороны членов клира существует в настоящее время на всех континентах. По его словам, необходимо принять меры для того, чтобы подобные преступления не повторились вновь, чтобы церковь вернула себе абсолютное доверие.

Ранее несколько видных иерархов Римско-католической церкви были обвинены в сексуальном насилии над несовершеннолетними и сокрытии подобных случаев.