Дипломатический скандал между Россией и Швецией

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции вызвало посла России Виктора Татаринцева из-за с инцидента с российским истребителем Су-27, который перехватил шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, внешнеполитическое ведомство воспринимает эту информацию очень серьезно.

«Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности», — заявила представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб.