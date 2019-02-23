Страшное ДТП в центре Петербурга: задержан Мурад Касымов видео
Заведено дело на водителя внедорожника BMW X6, подозреваемого в наезде на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, в результате чего два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее стало известно, что на Невском проспекте в Петербурге водитель иномарки насмерть сбил на тротуаре двух пешеходов, три человека пострадали и были госпитализированы.
Согласно сообщению "Фонтанки", за рулем находился 29-летний гражданин Азербайджана Мурад Касымов. Он был лишен права управлять машиной 13 ноября 2018 года.
"По состоянию на 12.00 в больнице остается женщина в стабильно тяжелом состоянии и двое мужчин в состоянии средней тяжести", - написала вице-губернатор города Анна Митянина в Twitter.
Согласно данным правоохранителей, водитель иномарки сначала столкнулся с двумя автомобилями, а затем выехал на тротуар и сбил пятерых человек.
"Подозреваемый задержан... Установлено, что мужчина лишен права управления транспортным средством еще в ноябре 2018 года", - говорится в сообщении.