Заведено дело на водителя внедорожника BMW X6, подозреваемого в наезде на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, в результате чего два человека погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что на Невском проспекте в Петербурге водитель иномарки насмерть сбил на тротуаре двух пешеходов, три человека пострадали и были госпитализированы.